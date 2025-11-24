Ancora chiusure programmate in 41 comuni | ecco dove mancherà l' acqua fino al 9 dicembre
Anche l'ultimo mese del 2025 inizia con un fitto calendario di chiusure idriche programmate dalla Sasi da lunedì 24 novembre a martedì 9 dicembre. Ogni sera, in alcuni casi già dal pomeriggio, l'acqua mancherà in 41 comuni della provincia di Chieti. In particolare, resteranno con i rubinetti a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
