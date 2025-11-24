Anche l' Alto Lario calcio piange Pietro Mastaglio

Grande cordoglio nel mondo del calcio dell'Alto Lago e anche della provincia di Sondrio per la scomparsa del 19enne Pietro Mastaglio, investito mentre attraversava la Statale Regina a Domaso alle prime luci dell'alba dello scorso 20 novembre, mentre stava recandosi a prendere l'auto per andare al. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Anche l'Alto Lario calcio piange Pietro Mastaglio

