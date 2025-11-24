Amt | dopo la sospensione licenziata Ilaria Gavuglio
Dopo la sospensione è arrivato il licenziamento per l'ex presidente e direttore generale di Amt Ilaria Gavuglio. L'azienda l'ha sollevata dall'incarico per giusta causa con una durissima lettera in cui, si legge, le viene rimproverato di avere "Irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario con la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
