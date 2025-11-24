Amorim sul futuro di Mainoo e Zirkzee | Il club viene prima di tutto

Il Manchester United prova a spegnere le voci di mercato attorno a . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Amorim sul futuro di Mainoo e Zirkzee: “Il club viene prima di tutto”

Scopri altri approfondimenti

Le parole del tecnico del Manchester United Amorim riguardo il futuro di Joshua Zirkzee? - facebook.com Vai su Facebook

Napoli su Mainoo, Amorim: "Cessione a gennaio? Tutto può succedere" - Ruben Amorim, tecnico del Manchester United, ha fatto chiarezza sul futuro di Kobbie Mainoo e Joshua Zirkzee, entrambi accostati a una possibile cessione nel mercato di gennaio. Riporta tuttonapoli.net

Amorim sul futuro di Mainoo e Zirkzee: “Il club viene prima di tutto” - Amorim sul futuro di Mainoo e Zirkzee: “Il club viene prima di tutto” Il Manchester United prova a spegnere le voci di mercato attorno a due dei suoi ... Si legge su forzazzurri.net

MANCHESTER UNITED - Amorim: "Mainoo e Zirkzee cedibili a gennaio? Tutto può succedere" - Kobbie Mainoo e Joshua Zirkzee sono i giocatori del Manchester United maggiormente attenzionati per il mercato di gennaio, in particolare L'inglese sarebbe nel mirino del Napoli. Come scrive napolimagazine.com