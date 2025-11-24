Amorim apre alle cessioni | Mainoo e Zirkzee possono lasciare Manchester già a gennaio

Il messaggio è chiaro, quasi programmatico. Ruben Amorim, chiamato a rilanciare il Manchester United, non esclude affatto che Kobbie Mainoo e Joshua Zirkzee possano lasciare Old Trafford già nel prossimo mercato di gennaio. Le sue parole, pronunciate con lucidità e un filo di realismo, vanno lette come un’apertura: “Il club viene prima di tutto, è la priorità numero uno. Dobbiamo pensare al club e alla squadra, dopodiché tutto può succedere.” Un concetto semplice, che però nella dinamica di mercato pesa come un via libera. Mainoo, idea Napoli: Conte lo vuole per rivoluzionare il centrocampo. Tra i due profili, Mainoo è quello che sta catalizzando maggiori attenzioni in Serie A. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Amorim apre alle cessioni: Mainoo e Zirkzee possono lasciare Manchester già a gennaio

