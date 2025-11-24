Amorim apre alle cessioni | Mainoo e Zirkzee possono lasciare Manchester già a gennaio

Serieagoal.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il messaggio è chiaro, quasi programmatico. Ruben Amorim, chiamato a rilanciare il Manchester United, non esclude affatto che Kobbie Mainoo e Joshua Zirkzee possano lasciare Old Trafford già nel prossimo mercato di gennaio. Le sue parole, pronunciate con lucidità e un filo di realismo, vanno lette come un’apertura: “Il club viene prima di tutto, è la priorità numero uno. Dobbiamo pensare al club e alla squadra, dopodiché tutto può succedere.” Un concetto semplice, che però nella dinamica di mercato pesa come un via libera. Mainoo, idea Napoli: Conte lo vuole per rivoluzionare il centrocampo. Tra i due profili, Mainoo è quello che sta catalizzando maggiori attenzioni in Serie A. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

amorim apre alle cessioni mainoo e zirkzee possono lasciare manchester gi224 a gennaio

© Serieagoal.it - Amorim apre alle cessioni: Mainoo e Zirkzee possono lasciare Manchester già a gennaio

Argomenti simili trattati di recente

amorim apre cessioni mainooNapoli su Mainoo, Amorim: "Cessione a gennaio? Tutto può succedere" - Ruben Amorim, tecnico del Manchester United, ha fatto chiarezza sul futuro di Kobbie Mainoo e Joshua Zirkzee, entrambi accostati a una possibile cessione nel mercato di gennaio. Lo riporta tuttonapoli.net

amorim apre cessioni mainooNapoli e Roma, Amorim apre le porte alle partenze di Mainoo e Zirkzee - L'allenatore del Manchester United, Amorim apre le porte alle partenze di Mainoo e Zirkzee, nel mirino di Napoli e Roma ... Secondo msn.com

Mainoo, altro caso al Manchester United: vuole scappare via, asta Premier e big di Madrid - È il bilancio di inizio stagione del Manchester United, che chiamato a riscattare una stagione disastrosa conclusa con il 15º posto in classifica e ... Riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Amorim Apre Cessioni Mainoo