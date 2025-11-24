' Amici della Musica' a Foggia arriva la magia di ' Pierino e il lupo'

Sarà uno degli appuntamenti più attesi della 55esima stagione concertistica degli ‘Amici della Musica’ di Foggia quello di giovedì 27 novembre, quando la magia di ‘Pierino e il lupo’ di Sergej Prokofiev tornerà a incantare il pubblico del Teatro Giordano. Un vero viaggio nella fantasia, pensato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - 'Amici della Musica', a Foggia arriva la magia di 'Pierino e il lupo'

Leggi anche questi approfondimenti

Sergio Selvaggio. . Buongiorno, buona domenica in musica a tutti voi, amici ed amiche - facebook.com Vai su Facebook

'Amici della Musica', a Foggia arriva la magia di 'Pierino e il lupo' - Sarà uno degli appuntamenti più attesi della 55esima stagione concertistica degli ‘Amici della Musica’ di Foggia quello di giovedì 27 novembre, quando la magia di ‘Pierino e il lupo’ di Sergej Prokofi ... Riporta foggiatoday.it

TEATRO Foggia: magia e musica con “Pierino e il lupo” al Teatro Giordano - Lo spettacolo è uno degli appuntamenti più attesi della 55ª Stagione Concertistica degli Amici della Musica di Foggia ... Secondo statoquotidiano.it

JAZZ Foggia: ‘Nino Buonocore in Jazz’ al Teatro Giordano - Sarà Nino Buonocore il protagonista del nuovo appuntamento della 55ª Stagione Concertistica degli Amici della Musica di Foggia ... Riporta statoquotidiano.it