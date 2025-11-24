Amici 25 | l’omaggio ad Ornella Vanoni | Video Witty Tv

Nel day time di oggi, lunedì 24 novembre 2025, di Amici 25, è andato in onda l’omaggio ad Ornella Vanoni. Dopo alcuni filmato di quanto accaduto un paio di settimane fa quando Ornella era presente, con Maria che l’aveva invitata a tornare nella scuola e le aveva assicurato di essere sempre lì perché a casa da sola si annoia, si vedono i ragazzi seduti sulle gradinate dove di solito ci sono i loro banchi che intonano Domani è un altro giorno, canzone di Ornella Vanoni. Ecco il video Witty Tv. . 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Amici 25: l’omaggio ad Ornella Vanoni | Video Witty Tv

Altre letture consigliate

HELLO GOGGI. . Buonasera Amici di Hello Goggi, per voi un video con l'omaggio della nostra amata Loretta, che canta "Ti voglio" all'indimenticabile Ornella Vanoni! Da "Benedetta Primavera" - marzo 2023 - facebook.com Vai su Facebook

Il lungo saluto di Milano a Ornella Vanoni: l'omaggio di amici e cittadini in fila dalla mattina, la bara semplice "tanto va bruciata" Vai su X

Amici 25 celebra Ornella Vanoni: il commovente tributo degli allievi della scuola - Tra musica, emozioni e ricordi, gli studenti del talent show celebrano la voce storica della musica italiana: Ornella era stata giudice del programma nella registrazione del 6 novembre. Lo riporta movieplayer.it

Il toccante omaggio degli allievi di Amici 25 a Ornella Vanoni - Gli allievi di canto e di ballo del talent show condotto da Maria De Filippi si sono uniti in studio e hanno reso un bellissimo e toccante omaggio a Ornella Vanoni. novella2000.it scrive

Amici 25: il dolce omaggio degli allievi a Ornella Vanoni - Amici 25, il dolce omaggio degli allievi a Ornella Vanoni, tutti insieme in una esibizione in suo ricordo proprio oggi ... Riporta mondotv24.it