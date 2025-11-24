Amici 25 il meraviglioso omaggio dei ragazzi a Ornella Vanoni commuove VIDEO

News tv. “Amici 25”, l’omaggio dei ragazzi a Ornella Vanoni è meraviglioso (VIDEO) – L’ultima volta che l’abbiamo vista in tv risale a pochissimi giorni fa, quando era entrata nello studio di Amici 25 con quella sua ironia gentile e quell’eleganza che si porta dietro da una vita. Era la puntata trasmessa il 9 novembre, registrata tre giorni prima: il suo saluto più recente al pubblico, quasi un arrivederci inconsapevole. “Amici 25”, il meraviglioso omaggio dei ragazzi a Ornella Vanoni e le parole di Maria De Filippi. Dopo la notizia della sua scomparsa, avvenuta venerdì 21 a causa di un arresto cardiocircolatorio, la classe di Amici 25 ha voluto renderle omaggio come meglio sa fare: cantando. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Amici 25”, il meraviglioso omaggio dei ragazzi a Ornella Vanoni commuove (VIDEO)

