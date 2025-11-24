Amici 25 celebra Ornella Vanoni | il commovente tributo degli allievi della scuola

Tra musica, emozioni e ricordi, gli studenti del talent show celebrano la voce storica della musica italiana: Ornella era stata giudice del programma nella registrazione del 6 novembre. Oggi, 24 novembre, i riflettori dei media sono tornati a illuminare la figura di Ornella Vanoni, scomparsa lo scorso 21 novembre. Nella chiesa di San Marco, a Milano, si sono svolti i funerali della cantante, come aveva stabilito l'artista dopo l'omelia, il jazzista Paolo Fresu ha suonato L'appuntamento con la sua tromba. Ornella era amatissima anche dai giovani e gli allievi di Amici 25 le hanno tributato un sentito omaggio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Amici 25 celebra Ornella Vanoni: il commovente tributo degli allievi della scuola

