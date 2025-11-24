Ambulanza contromano | tragedia sfiorata all' ippodromo

Attimi di panico durante una competizione a Evangeline Downs, negli Stati Uniti, dove un’ambulanza, invece di restare nelle corsie esterne come previsto dai protocolli di sicurezza, è entrata contromano sulla pista proprio mentre otto cavalli affrontavano la prima fase della gara. L’incidente, sfiorato per una manciata di metri, ha scatenato polemiche e interrogativi sulla gestione dell’impianto, mentre esperti del settore lo classificano come uno degli episodi più gravi degli ultimi anni. (X@kevinblake2011). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

