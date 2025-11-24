Ambulance di jake gyllenhaal | il sorpasso da flop al successo su netflix

La pellicola Ambulance, diretta da Michael Bay e interpretata da Jake Gyllenhaal, ha avuto un esito commerciale modesto nelle sale cinematografiche, ma sta vivendo una nuova fase di popolarità sulla piattaforma di streaming Netflix. Questo film, del 2022, dimostra come anche le produzioni meno performanti al botteghino possano trovare un pubblico inaspettato e numeroso nel formato digitale. performance in sala e rilancio su piattaforma streaming. Nonostante Ambulance abbia suscitato aspettative elevate, il suo esordio nelle sale non ha raggiunto grandi risultati, incassando circa 52,3 milioni di dollari contro un budget di 40 milioni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it