Ambrosini sul derby | L’Inter è stata anche sfortunata Noi esaltiamo Maignan ma il vantaggio…

Massimo Ambrosini ha parlato a DAZN di quanto successo nel derby tra Inter e Milan. ANALSI DERBY – Non è un caso che il Milan abbia vinto un altro big-match, quest'anno riesce a soffrire. L'Inter ha creato tanto ma il Milan dà la sensazione di essere pericoloso anche quando riparte. Allegri ha dato un'anima alla squadra che un'anima non ce l'aveva, ora il Milan ha un animo e riesce a stare in campo in un certo modo. LA PRESTAZIONE DELL'INTER – Esaltiamo Maignan per le grandi parate, dico che l'Inter ha avuto sfortuna con i due pali presi ma il gol del Milan è favorito da un intervento non perfetto di Sommer.

