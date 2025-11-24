Ambrosini avverte Spalletti | Arrivare tra le prime quattro non sarà facile La Juve ha tanti buoni giocatori ma… La sua analisi
Ambrosini avverte Spalletti, analizzando le difficoltà della rosa bianconera: mancano giocatori di livello, poi la critica sulla gestione del VAR. Il momento della Juventus è oggetto di profonde analisi da parte degli addetti ai lavori. Dopo il pareggio di Firenze e in attesa della cruciale sfida di Champions League contro il Bodo Glimt, si discute del reale valore della rosa a disposizione di Luciano Spalletti. A intervenire sul tema è stato Massimo Ambrosini, opinionista di DAZN, che ha voluto spezzare una lancia in favore dell’allenatore toscano, sottolineando le difficoltà oggettive del suo incarico in una stagione di transizione e rifondazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
“Strada a manutenzione ridotta”: il cartello provocazione dei residenti che avverte così sulle buche. Succede in via Monti a Reggio Emilia: con l’ironia la denuncia delle condizioni dell’asfalto - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, Ambrosini: 'Spalletti può alleggerire il peso della maglia bianconera a molti' - Nelle scorse ore l'ex calciatore Massimo Ambrosini ha parlato a Cronache di spogliatoio della Juventus e di quello che oramai sembrerebbe l'imminente arrivo di Luciano Spalletti. Scrive it.blastingnews.com
Spalletti: «Le cose non sono andate come ha detto Acerbi. Gattuso riuscirà ad arrivare al Mondiale» - L'ex ct azzurro ha vissuto alcuni mesi difficili dopo l'addio alla Nazionale, lasciando momentaneamente da ... Segnala ilmessaggero.it
Chirico: 'Spalletti? Questo è il momento più sbagliato per arrivare alla Juventus' - Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Marcello Chirico, quello attuale sarebbe il momento peggiore per far sedere sulla panchina della Juventus Luciano Spalletti. Scrive it.blastingnews.comERRORE: Stato HTTP 12007
Microsoft VBScript runtimeerror '800a000d'
Type mismatch
/feed/Trending_Topics.asp, line 78