Ambrosini avverte Spalletti | Arrivare tra le prime quattro non sarà facile La Juve ha tanti buoni giocatori ma… La sua analisi

Juventusnews24.com | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ambrosini avverte Spalletti, analizzando le difficoltà della rosa bianconera: mancano giocatori di livello, poi la critica sulla gestione del VAR. Il momento della  Juventus  è oggetto di profonde analisi da parte degli addetti ai lavori. Dopo il pareggio di  Firenze  e in attesa della cruciale sfida di  Champions League  contro il  Bodo Glimt, si discute del reale valore della rosa a disposizione di  Luciano Spalletti. A intervenire sul tema è stato  Massimo Ambrosini, opinionista di  DAZN, che ha voluto spezzare una lancia in favore dell’allenatore toscano, sottolineando le difficoltà oggettive del suo incarico in una stagione di transizione e rifondazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

ambrosini avverte spalletti arrivare tra le prime quattro non sar224 facile la juve ha tanti buoni giocatori ma8230 la sua analisi

© Juventusnews24.com - Ambrosini avverte Spalletti: «Arrivare tra le prime quattro non sarà facile. La Juve ha tanti buoni giocatori ma…». La sua analisi

Leggi anche questi approfondimenti

Juventus, Ambrosini: 'Spalletti può alleggerire il peso della maglia bianconera a molti' - Nelle scorse ore l'ex calciatore Massimo Ambrosini ha parlato a Cronache di spogliatoio della Juventus e di quello che oramai sembrerebbe l'imminente arrivo di Luciano Spalletti. Scrive it.blastingnews.com

Spalletti: «Le cose non sono andate come ha detto Acerbi. Gattuso riuscirà ad arrivare al Mondiale» - L'ex ct azzurro ha vissuto alcuni mesi difficili dopo l'addio alla Nazionale, lasciando momentaneamente da ... Segnala ilmessaggero.it

Chirico: 'Spalletti? Questo è il momento più sbagliato per arrivare alla Juventus' - Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Marcello Chirico, quello attuale sarebbe il momento peggiore per far sedere sulla panchina della Juventus Luciano Spalletti. Scrive it.blastingnews.com

ERRORE: Stato HTTP 12007

Microsoft VBScript runtime error '800a000d'

Type mismatch

/feed/Trending_Topics.asp, line 78

Cerca Video su questo argomento: Ambrosini Avverte Spalletti Arrivare