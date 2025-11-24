Ambrosini avverte Spalletti | Arrivare tra le prime quattro non sarà facile La Juve ha tanti buoni giocatori ma… La sua analisi

Ambrosini avverte Spalletti, analizzando le difficoltà della rosa bianconera: mancano giocatori di livello, poi la critica sulla gestione del VAR. Il momento della Juventus è oggetto di profonde analisi da parte degli addetti ai lavori. Dopo il pareggio di Firenze e in attesa della cruciale sfida di Champions League contro il Bodo Glimt, si discute del reale valore della rosa a disposizione di Luciano Spalletti. A intervenire sul tema è stato Massimo Ambrosini, opinionista di DAZN, che ha voluto spezzare una lancia in favore dell’allenatore toscano, sottolineando le difficoltà oggettive del suo incarico in una stagione di transizione e rifondazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ambrosini avverte Spalletti: «Arrivare tra le prime quattro non sarà facile. La Juve ha tanti buoni giocatori ma…». La sua analisi

