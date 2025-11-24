Amazon | perquisizioni in tutta Italia per presunti frodi fiscali e contrabbando di prodotti cinesi

La Guardia di Finanza ha perquisito la sede milanese e l’hub bergamasco di Amazon, nell’ambito di un’indagine, avviata dalla Procura di Milano, su presunte frodi doganali e fiscali legate a importazioni dalla Cina. E’ quanto riporta Reuters, secondo cui, i procuratori sospettano che il gigante dell’e-commerce abbia agito come un “cavallo di Troia”, introducendo merci cinesi in Italia senza pagare Iva o dazi doganali. Sequestrati 5mila prodotti. Gli agenti della GdF e dell’Agenzia delle Dogane hanno sequestrato circa 5.000 prodotti nel centro logistico di Cividate al Piano, nella provincia di Bergamo, e hanno sequestrato apparecchiature informatiche, presso la sede milanese, identificando il manager responsabile della movimentazione delle merci in Italia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

