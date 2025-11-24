Lorenzo, classe 2004, centrocampista in prestito dalla Fiorentina al Las Palmas: "Vorrei vedere l'Italia ai Mondiali e, un giorno, giocarli. Qui il livello è altissimo, credo molto nei miei mezzi ma all'inizio ho vacillato". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Amatucci: "Studio psicologia e gioco in spiaggia, il mio calcio alle Canarie. Nel nome di mia madre"