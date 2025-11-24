Almanacco | Lunedì 24 novembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Lunedì 24 novembre è il 328° giorno del calendario gregoriano, mancano 37 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Santa Flora di CordovaProverbio di NovembreNovembre gelato addio seminatoAccadde oggi1922 – Il popolare scrittore e membro dell'Irish Republican Army, Robert Erskine Childers.

ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA E IN LIGURIA Lunedì 25 novembre Il Sole sorge alle 07:31 e tramonta alle 16:51. Il culmine è alle 12:11. Durata del giorno nove ore e venti minuti. La Luna sorge alle 08:10 con azimuth 124

