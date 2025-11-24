Alluvione il caso dell' archivio comunale di via Asiago diventa un libro dal titolo Beni culturali e catastrofi naturali

Giovedì 27 novembre, alle ore 17, il Salone comunale di Forlì ospita la presentazione del libro “Beni culturali e catastrofi naturali. Il caso dell’archivio comunale di via Asiago di Forlì”. La pubblicazione, opera di Stefano Amaduzzi e Sabrina Catani archivisti del Comune di Forlì, raccoglie la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Alluvione, il caso dell'archivio comunale di via Asiago diventa un libro dal titolo "Beni culturali e catastrofi naturali"

Contenuti che potrebbero interessarti

Emergenze e Clima: il caso della recente alluvione nel Goriziano Legambiente FVG esprime profonda solidarietà e cordoglio alle famiglie delle vittime colpite dagli improvvisi e luttuosi eventi atmosferici che hanno interessato in particolare Brazzano e Versa n - facebook.com Vai su Facebook

L’alluvione del ’94 e la ricostruzione. Gli esperti mondiali studiano il caso Asti dlvr.it/TPNZQc @LaStampa Vai su X

Forlì, i documenti dell’archivio storico (danneggiati dall’alluvione del 2023) devono trovare una nuova sistemazione - E poi, con la supervisione degli uffici periferici del Ministero della cultura (Mic), lo spostamento di quel che è stato possibile ... ilfattoquotidiano.it scrive

Rho, rivoluzione Archivio comunale. Dai vecchi scaffali alla nuova casa - Circa 14mila faldoni che contengono atti amministrativi e migliaia di documenti che raccontano la storia della città di Rho. Secondo ilgiorno.it

Alluvione, il punto con la cittadinanza: i lavori fatti, quelli in programma e la situazione ristori - Argini, caditoie, pulizia dei campi e ristori: questi i temi principali della serata, intensa e molto partecipata, che si è svolta ieri, 21 novembre, ... Da gonews.it