All' s Fair nonostante i commenti negativi ottiene il rinnovo per la stagione 2

La serie con star Kim Kardashian, grazie agli ottimi dati relativi alle visualizzazioni, ha ottenuto il via libera alla produzione di nuovi episodi. L'accoglienza disastrosa da parte della critica non sembra aver avuto alcun impatto su All's Fair, la serie con star Kim Kardashian. Hulu ha infatti annunciato il rinnovo per la stagione 2 a poche ore dal debutto del season finale sugli schermi, in Italia di Disney+. I dati ottenuti dallo show di Ryan Murphy All's Fair non era andato oltre il 3% di recensioni positive su Rotten Tomatoes ed era stato massacrato dalla critica, tuttavia i dati relativi alle visualizzazioni hanno premiato lo show prodotto da Ryan Murphy. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

