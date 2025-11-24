All’Ospedale Fabrizio Spaziani quattro giornate di live surgery dedicate alla chirurgia endoscopica nasale

Frosinone, 24 novembre 2025 – Presso la UOC ORL e Chirurgia Maxillo-Facciale dell’Ospedale “Fabrizio Spaziani” diretta dal dr. Andrea Marzetti, quattro giornate dedicate alla formazione in materia di chirurgia endoscopica nasale in modalità live surgery. Il corso, organizzato in collaborazione con l’Ospedale Niguarda di Milano, testimonia la crescente centralità dell’ASL Frosinone come sede di eventi scientifici qualificati. Dal 25 al 28 novembre un percorso formativo completo. L’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone si conferma un polo formativo di riferimento, ospitando dal 25 al 28 novembre il corso “La chirurgia endoscopica del naso e dei seni paranasali” presso la UOC ORL e Chirurgia Maxillo-Facciale dell’Ospedale “Fabrizio Spaziani” diretta dal dr. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

