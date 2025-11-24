All’Ippodromo dei Sauri il Natale arriva in anticipo con mercatini musica e ricchi premi

È ormai diventato un appuntamento attesissimo quello che, ogni anno, segna l’inizio delle festività natalizie a Castelluccio dei Sauri. Domenica 30 novembre, dalle 15 alle 18.30 l’Ippodromo dei Sauri aprirà nuovamente le sue porte alla comunità con ‘Aspetta il Natale con noi’, un pomeriggio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

