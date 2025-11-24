Allerta meteo scuole chiuse il 25 novembre | in quali Regioni e province
Allerta meteo a Napoli e non solo. La Protezione civile della Campania ha emanato per martedì 25 novembre un avviso di allerta arancione su gran parte del territorio regionale. Il maltempo, tra piogge intense, vento forte e mareggiate, ha portato numerosi comuni a disporre la chiusura delle scuole. Questo però non colpisce soltanto il Comune di Napoli, che ha deciso di chiudere tutti gli istituti di ogni ordine e grado, ma anche i territori della provincia che hanno dovuto prendere misure simili. Nel corso delle ore l’allerta si è allargata e ha incluso anche la Toscana, dove è stato emesso un nuovo avviso di allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
