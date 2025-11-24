Allerta meteo il Provveditore dispone la chiusura delle scuole
Tempo di lettura: < 1 minuto Domani sospensione delle attività didattiche ad Avellino per allerta meteo. Ringrazio di cuore la Commissaria straordinaria dott.ssa Perrotta per la solerte collaborazione. A breve l’ordinanza. La decisione è stata presa in seguito all’avviso di allerta meteo diramato dalla Sala Operativa della Protezione Civile della Regione Campania, che prevede per la giornata di domani un livello di allerta arancione. Un abbraccio e buona serata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altre letture consigliate
Scuole chiuse a Napoli di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, domani, martedì 25 novembre, per l’allerta meteo arancione. L’ordinanza del sindaco Manfredi - facebook.com Vai su Facebook
? Il bollettino nazionale di criticità e allerta meteo-idro è il mosaico delle valutazioni diramate dalle Regioni per i rischi idrogeologico, idraulico e temporali. Per venerdì #14novembre la mappa indica assenza di fenomeni significativi ai fini di #protezionecivi Vai su X
Marano, allerta meteo: il prefetto Cardellicchio chiude scuole e cimitero - Il Prefetto Vincenzo Cardellicchio, a capo della triade commissariale che guida la città di Marano, ha disposto la chiusura di tutte le scuole di Marano, comprese le private, per ... msn.com scrive
Allerta meteo, chiuso tratto fra Prato e Poggio. A Montemurlo stop a parchi, impianti sportivi e cimiteri - L’avviso meteo arancione in vigore fino alle 9 di martedì mattina. Secondo msn.com
Allerta meteo arancione in Toscana: previsti temporali forti, dove può piovere - Firenze, 21 ottobre 2025 – Scatta un’allerta arancione in Toscana per possibili temporali forti e rischio idrogelogico, con innalzamento dei corsi d’acqua minori. lanazione.it scrive