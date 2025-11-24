Allerta meteo il Provveditore dispone la chiusura delle scuole

Anteprima24.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Domani sospensione delle attività didattiche ad Avellino per allerta meteo. Ringrazio di cuore la Commissaria straordinaria dott.ssa Perrotta per la solerte collaborazione. A breve l’ordinanza. La decisione è stata presa in seguito all’avviso di allerta meteo diramato dalla Sala Operativa della Protezione Civile della Regione Campania, che prevede per la giornata di domani un livello di allerta arancione. Un abbraccio e buona serata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

allerta meteo il provveditore dispone la chiusura delle scuole

© Anteprima24.it - Allerta meteo, il Provveditore dispone la chiusura delle scuole

Altre letture consigliate

allerta meteo provveditore disponeMarano, allerta meteo: il prefetto Cardellicchio chiude scuole e cimitero - Il Prefetto Vincenzo Cardellicchio, a capo della triade commissariale che guida la città di Marano, ha disposto la chiusura di tutte le scuole di Marano, comprese le private, per ... msn.com scrive

allerta meteo provveditore disponeAllerta meteo, chiuso tratto fra Prato e Poggio. A Montemurlo stop a parchi, impianti sportivi e cimiteri - L’avviso meteo arancione in vigore fino alle 9 di martedì mattina. Secondo msn.com

Allerta meteo arancione in Toscana: previsti temporali forti, dove può piovere - Firenze, 21 ottobre 2025 – Scatta un’allerta arancione in Toscana per possibili temporali forti e rischio idrogelogico, con innalzamento dei corsi d’acqua minori. lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Allerta Meteo Provveditore Dispone