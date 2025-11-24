L'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania che prevede forti venti e temporali. Alcuni sindaci hanno già disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Il primo ad annunciare la chiusura delle scuole per la giornata di domani, martedì 25 novembre, è stato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Allerta meteo: arrivano le ordinanze di chiusura delle scuole