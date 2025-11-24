Allerta meteo | arrivano le ordinanze di chiusura delle scuole

Casertanews.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania che prevede forti venti e temporali. Alcuni sindaci hanno già disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Il primo ad annunciare la chiusura delle scuole per la giornata di domani, martedì 25 novembre, è stato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

allerta meteo arrivano le ordinanze di chiusura delle scuole

© Casertanews.it - Allerta meteo: arrivano le ordinanze di chiusura delle scuole

Scopri altri approfondimenti

allerta meteo arrivano ordinanzeAllerta meteo: arrivano le ordinanze di chiusura delle scuole - Gli avvisi diramati dalla Protezione Civile porteranno i sindaci a chiudere anche parchi e ville comunali ... Scrive casertanews.it

allerta meteo arrivano ordinanzeScuole chiuse per allerta meteo, le decisioni a Napoli nord - In questi minuti stanno arrivando le ufficialità per la chiusura delle scuole. Da internapoli.it

Allerta prorogata: la decisione sulle scuole, le chiusure di lunedì, i detriti delle frane a ponente - Tutte le nuove indicazioni del Comune di Genova: le scuole lunedì saranno regolarmente aperte ma terranno chiusi parchi, giardini, cimiteri e non solo ... Segnala genovatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Allerta Meteo Arrivano Ordinanze