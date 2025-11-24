Allenamento Inter nerazzurri subito al lavoro per dimenticare il derby | mercoledì l’Atletico! – FOTO e REPORT

Nessun giorno di riposo per l ' Inter, chiamata a reagire immediatamente dopo l'amara sconfitta nel derby contro il Milan. La squadra nerazzurra si è ritrovata questa mattina al BPER Training Centre di Appiano Gentile per riprendere subito i lavori sul campo. Sotto gli ordini di Cristian Chivu, l'allenatore che sta guidando il nuovo corso interista, il gruppo ha svolto una seduta focalizzata esclusivamente sul prossimo, imminente impegno.

