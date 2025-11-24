Allegri | Abbiamo i punti che meritiamo Ci troviamo meglio quando il livello si alza

Il tecnico rossonero: "Quando incontriamo le piccole e dobbiamo decidere noi il ritmo, a tratti lo facciamo e a tratti no. Con quelle più forti si difende meglio e si è più cattivi nelle ripartenze". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Allegri: "Abbiamo i punti che meritiamo. Ci troviamo meglio quando il livello si alza"

Contenuti che potrebbero interessarti

#Allegri: “Con #Marotta abbiamo lavorato molto bene insieme alla Juventus, riuscendo a toglierci grandi soddisfazioni” Vai su X

Passione Inter. . Abbiamo SVELATO la TRAPPOLA segreta di Allegri per INTER-MILAN #PassioneInter #InterMilan #Inter #SerieA - facebook.com Vai su Facebook

Allegri: "Abbiamo i punti che meritiamo. Ci troviamo meglio quando il livello si alza" - Il tecnico rossonero: "Quando incontriamo le piccole e dobbiamo decidere noi il ritmo, a tratti lo facciamo e a tratti no. Scrive msn.com

Allegri: "Abbiamo i punti che meritiamo. Risultato importante a livello psicologico" - Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico rossonero dopo il derby della Madonnina, vinto grazie al gol di Christian Pulisic ... Come scrive corrieredellosport.it

Milan, Allegri: "Abbiamo i punti che meritiamo. Ora miglioriamo con le 'piccole'" - Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato così a Dazn dopo il successo nel derby contro l'Inter: "E' una bella vittoria, è stata una partita bella, divertente. Scrive calciomercato.com