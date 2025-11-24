Allegri | Abbiamo i punti che meritiamo Ci troviamo meglio quando il livello si alza

Gazzetta.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico rossonero: "Quando incontriamo le piccole e dobbiamo decidere noi il ritmo, a tratti lo facciamo e a tratti no. Con quelle più forti si difende meglio e si è più cattivi nelle ripartenze". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

allegri abbiamo i punti che meritiamo ci troviamo meglio quando il livello si alza

© Gazzetta.it - Allegri: "Abbiamo i punti che meritiamo. Ci troviamo meglio quando il livello si alza"

Contenuti che potrebbero interessarti

allegri abbiamo punti meritiamoAllegri: "Abbiamo i punti che meritiamo. Ci troviamo meglio quando il livello si alza" - Il tecnico rossonero: "Quando incontriamo le piccole e dobbiamo decidere noi il ritmo, a tratti lo facciamo e a tratti no. Scrive msn.com

Allegri: "Abbiamo i punti che meritiamo. Risultato importante a livello psicologico" - Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico rossonero dopo il derby della Madonnina, vinto grazie al gol di Christian Pulisic ... Come scrive corrieredellosport.it

allegri abbiamo punti meritiamoMilan, Allegri: "Abbiamo i punti che meritiamo. Ora miglioriamo con le 'piccole'" - Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato così a Dazn dopo il successo nel derby contro l'Inter: "E' una bella vittoria, è stata una partita bella, divertente. Scrive calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Allegri Abbiamo Punti Meritiamo