Allegri a DAZN | Bisognava rifinire meglio soprattutto sui cross e nella qualità del passaggio Persi troppi punti…

Inter News 24 Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post gara dove ha analizzato la prestazione e individuato i punti chiave per il futuro della stagione. Massimiliano Allegri, tecnico del Milan esperto in grandi sfide, ha commentato a DAZN la vittoria ottenuta nel derby contro i nerazzurri. L’allenatore ha evidenziato l’importanza del successo e le aree in cui la squadra deve ancora migliorare per trovare continuità in campionato. PARTITA – «Per quanto riguarda il sorriso, era una bella vittoria! Poi è stata una bella partita, divertente. Nel primo quarto d’ora dovevamo dare più pressione ed eravamo bloccati. 🔗 Leggi su Internews24.com

