Occorre sempre prestare grande attenzione agli avvisi relativi ai ritiri alimentari. Si potrebbe infatti avere in casa un prodotto non idoneo al consumo, dunque in fase di ritiro dagli scaffali. In questo fine novembre l’attenzione è posta sulla raclette porzionata, il cui richiamo è stato segnalato da Iperal e Tigros. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e quali sono i rischi potenziali. Non è però l’unico prodotto richiamato. Raclette ritirata. Le due catene di supermercati hanno provveduto al richiamo precauzionale di alcuni lotti di formaggio raclette. Sappiamo che la produzione è di Entremont ma nelle corsie è acquistabile porzionato con le etichette di Iperal e Tigros. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Allarme listeria in raclette a fette, i prodotti ritirati