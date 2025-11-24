Alla scoperta di luoghi storie e mestieri dimenticati | visita al piccolo borgo di Castel d' Alfero

Domenica 30 novembre a Castel d'Alfero si potrà partecipare a una visita guidata del borgo ‘dimenticato’ che pulsa di tradizione, a pochi chilometri da Bagno di Romagna, vicino ad Alfero, frazione del comune di Verghereto, ma enclave del Comune di Sarsina. Nel 1259, il borgo fu donato al Vescovo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Alla scoperta di luoghi, storie e mestieri dimenticati: visita al piccolo borgo di Castel d'Alfero

