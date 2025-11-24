Alla Madonna di Musile portate via collane e rosari
Rabbia e sdegno tra i fedeli a Musile di Piave, dove ignoti hanno tolto collane e rosari alla statua della madonna di via Stanga, una laterale della provinciale 44, lungo la pista ciclabile. La scoperta domenica pomeriggio, da parte dei residenti che si fermano per una preghiera o per un momento. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
