Alla Kalsa la festa dell’Immacolata Concezione le cerimonie si svolgeranno al santuario di santa Teresa

Palermotoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Palermo – Tutto pronto a Palermo per celebrare la solennità dell'Immacolata Concezione. Dopo 400 anni, per via del restauro in atto della Basilica di San Francesco D'Assisi, i festeggiamenti si svolgeranno al santuario di santa Teresa alla Kalsa. Il fitto programma prenderà il via sabato 29. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

alla kalsa la festa dell8217immacolata concezione le cerimonie si svolgeranno al santuario di santa teresa

© Palermotoday.it - Alla Kalsa la festa dell’Immacolata Concezione, le cerimonie si svolgeranno al santuario di santa Teresa

Leggi anche questi approfondimenti

Festa dell'Immacolata Concezione, cosa si celebra l'8 dicembre: storia e significato - La festa si celebra già dai primi secoli del Cristianesimo, con uno sviluppo particolare nel Medioevo in Occidente. Lo riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Kalsa Festa Dell8217immacolata Concezione