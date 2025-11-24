Alla Kalsa la festa dell’Immacolata Concezione le cerimonie si svolgeranno al santuario di santa Teresa
Palermo – Tutto pronto a Palermo per celebrare la solennità dell'Immacolata Concezione. Dopo 400 anni, per via del restauro in atto della Basilica di San Francesco D'Assisi, i festeggiamenti si svolgeranno al santuario di santa Teresa alla Kalsa. Il fitto programma prenderà il via sabato 29. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
La festa dello sfincione, il raduno dei fan di Celentano, a piedi per la Kalsa: cosa fare nel weekend ift.tt/AYRIq75 Vai su X
Ieri è stata una bellissima festa!Abbiamo condiviso e celebrato la bellezza di restituire uno spazio alla cittadinanza, un luogo di incontro e ascolto in un momento in cui la città vive trasformazioni e avvenimenti non sempre comprensibili. Grazie a @bandaalleci - facebook.com Vai su Facebook
Festa dell'Immacolata Concezione, cosa si celebra l'8 dicembre: storia e significato - La festa si celebra già dai primi secoli del Cristianesimo, con uno sviluppo particolare nel Medioevo in Occidente. Lo riporta repubblica.it