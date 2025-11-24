Alla Casa dell' upupa serata di grande musica con la violinista Elicia Silverstein

Cesenatoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 28 novembre, alla Casa dell'Upupa, le sculture di Ilario Fioravanti diventano una scenografia perfetta per il concerto di musica classica, sulle note di Bach, proposto dalla violinista Elicia Silverstein, artista internazionale dal tocco inconfondibile. Quello in programma sarà un. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

alla casa dell upupa serata di grande musica con la violinista elicia silverstein

© Cesenatoday.it - Alla Casa dell'upupa serata di grande musica con la violinista Elicia Silverstein

Altri contenuti sullo stesso argomento

Grande Fratello, Nikita Pelizon rientrerà nella Casa nella puntata di questa sera: ecco il motivo - La nuova puntata del Grande Fratello, in onda stasera, lunedì 13 gennaio 2025, promette emozioni con l'ingresso di un'ospite speciale e grande amica di Helena Prestes. comingsoon.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Casa Upupa Serata Grande