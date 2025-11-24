Alla Casa dell' upupa serata di grande musica con la violinista Elicia Silverstein
Venerdì 28 novembre, alla Casa dell'Upupa, le sculture di Ilario Fioravanti diventano una scenografia perfetta per il concerto di musica classica, sulle note di Bach, proposto dalla violinista Elicia Silverstein, artista internazionale dal tocco inconfondibile. Quello in programma sarà un. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Il primo di tre incontri a Casa dell’upupa. La prenotazione è obbligatoria, perché i posti sono limitati (e ormai quasi tutti occupati). Vi aspetto! - facebook.com Vai su Facebook
