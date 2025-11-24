Alessandro scomparso nel nulla da cinque anni la notizia è appena arrivata
Proseguono senza sosta le ricerche di Alessandro Venturelli, il giovane di Sassuolo scomparso il 5 dicembre 2020, un caso che da cinque anni continua a mobilitare familiari, volontari e associazioni. Negli ultimi mesi una serie di segnalazioni aveva riacceso la speranza della famiglia, generando però anche un intenso lavoro di verifica, in particolare nella zona di Torino. A fare il punto della situazione è la madre, Roberta Carassai, presidente dell’associazione Nostos Italia, impegnata da anni nel tentativo di ritrovare suo figlio. In un’intervista a Tag24, la donna ha spiegato che le ultime verifiche svolte nel capoluogo piemontese hanno portato a escludere definitivamente la presenza di Alessandro in città. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
