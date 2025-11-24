Alcuni milanesi cantano Tristezza al funerale di Ornella Vanoni video
Un coro spontaneo sulle note di “Tristezza”, accompagnati dalla tromba di Lorenzo Benedusi. Così alcuni milanesi hanno omaggiato Ornella Vanoni fuori dalla chiesa in cui si era appena tenuto il funerale dell'artista. Nonostante la pioggia battente, i fan della cantante, deceduta venerdì 21. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
