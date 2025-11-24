Albino cento uccelli protetti già spennati e congelati | blitz in casa del bracconiere

Albino (Bergamo), 24 novembre 2025 – Ennesimo caso di bracconaggio nella Bergamasca, fenomeno che non accenna a calare. Nell’abitazione di un cacciatore di Albino, nella valle del Luio, i volontari del Wwf, con il supporto della polizia provinciale, hanno rinvenuto 101 uccelli protetti già spennati e congelati, 18 trappole e 70 cartucce a palla non dichiarate. Gli uccelli erano stati cacciati per uso personale e, probabilmente, consumati dallo stesso cacciatore. Nel corso dell’intervento sono state sequestrate anche borse contenenti penne degli animali. All’uomo era stata in passato ritirata la licenza di caccia per lo stesso reato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Albino, cento uccelli protetti già spennati e congelati: blitz in casa del bracconiere

