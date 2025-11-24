Alberto Stefani presidente del Veneto a 33 anni La prima cosa che farò è istituire un assessorato al Sociale

«La prima cosa che farò da presidente? Istituire un assessorato al sociale». L’ha detto rispondendo alle domande dei giornalisti il neoeletto governatore del Veneto Alberto Stefani. «Su questo punto, che è il primo punto del programma di governo, distinto ovviamente dall’assessorato alla sanità, io voglio investire moltissimo perchè credo che il sociale sia la sfida del futuro - ha poi proseguito. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Alberto Stefani presidente del Veneto a 33 anni. "La prima cosa che farò è istituire un assessorato al Sociale"

Contenuti che potrebbero interessarti

In diretta con il nuovo presidente del Veneto Alberto Stefani - facebook.com Vai su Facebook

DECISION DESK YOUTREND: Alberto #Stefani (centrodestra) è eletto presidente del #Veneto Vai su X

Elezioni regionali Veneto: Alberto Stefani: "Sarò 'sindaco' dei cittadini e presidente di tutti" - "Abbiamo scritto il nostro programma confrontandoci tutti i giorni con i cittadini, le imprese e il territorio. Da rainews.it

Veneto, il neo presidente Stefani dopo la vittoria: "Al primo posto bisogni delle persone" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Veneto, il neo presidente Stefani dopo la vittoria: 'Al primo posto bisogni delle persone' ... Scrive tg24.sky.it

Formazione, programma politico, passioni: chi è il nuovo presidente del Veneto Alberto Stefani - Ha 33 anni ed ha vinto le elezioni nella Regione Veneto succedendo al governatore uscente Luca Zaia: chi è il presidente Alberto Stefani ... Si legge su notizie.it