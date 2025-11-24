Alberto Stefani nuovo presidente del Veneto | centrodestra al 64%

Alberto Stefani ( QUI la sua scheda ) è il nuovo presidente della Regione Veneto. Lo scrutinio, ancora in corso ma ormai consolidato, indica una vittoria ampia del candidato del centrodestra, che supera il 64% delle preferenze e inaugura una nuova fase politica dopo i tre mandati di Luca Zaia. Il voto del 23 e 24 novembre, segnato da un’affluenza molto bassa, conferma il radicamento della coalizione in una regione considerata da anni un suo bastione elettorale. Risultati e scenario del voto. Con oltre quattromila sezioni scrutinate su 4.729, Stefani si attesta al 64,36%, distanziando nettamente Giovanni Manildo, che per il centrosinistra raggiunge il 28,9%. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Alberto Stefani nuovo presidente del Veneto: centrodestra al 64%

