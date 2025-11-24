Alatri Concerto da Camera – Trio Hoffmann
Sabato 29 novembre alle ore 18:30 presso la Biblioteca Comunale “L. Ceci” – Sala Conferenze Carlo Costantini ad Alatri si terrà il Concerto da Camera – Trio Hoffmann.Un nuovo appuntamento musicale promosso dall’Associazione Giovanile Musicale – Sezione di Frosinone, che porta ad Alatri il Trio. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Concerto da Camera – Trio Hoffmann Sabato 29 novembre 2025 – ore 18:30 Biblioteca Comunale “L. Ceci” – Sala Conferenze Carlo Costantini Un nuovo appuntamento musicale promosso dall’Associazione Giovanile Musicale – Sezione di Frosinone, - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto, concerto alla Camera con 800 persone delle aree del sisma I bus previsti dal Reatino - Il tradizionale concerto di Natale della Camera, quest'anno sarà dedicato alle popolazioni dell'Italia centrale colpite dal sisma. Segnala ilmessaggero.it