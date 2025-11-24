Alatri Concerto da Camera – Trio Hoffmann

Frosinonetoday.it | 24 nov 2025

 Sabato 29 novembre alle ore 18:30 presso la Biblioteca Comunale “L. Ceci” – Sala Conferenze Carlo Costantini ad Alatri si terrà il Concerto da CameraTrio Hoffmann.Un nuovo appuntamento musicale promosso dall’Associazione Giovanile Musicale – Sezione di Frosinone, che porta ad Alatri il Trio. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

