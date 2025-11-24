Al via la terza edizione di Babbo Natale al Parco
Il Parco delle Chiocciole di Casalnuovo di Napoli si prepara a tornare protagonista della magia natalizia con la terza edizione di “Babbo Natale al Parco”, l’iniziativa ideata e presentata da Giovanni Nappi, ormai divenuta un appuntamento attesissimo da famiglie, scuole e bambini del territorio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
