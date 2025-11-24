Al Tiburtino alberi mattonati da un privato Il municipio allerta vigili e servizio giardini

Tra i tanti fattori che rendono difficile la vita dei giovani alberi piantati sui marciapiedi di Roma, si aggiunge anche l'inciviltà dei privati - in alcuni casi commercianti - che “soffocano” le radici con metodi del tutto abusivi. L'albero soffocato Un caso si è recentemente verificato in via. 🔗 Leggi su Romatoday.it

