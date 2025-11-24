Al Teatro di Fiesole lo spettacolo Danze contro la violenza

Fiesole, Teatro Comunale 29 e 30 novembre 2025 – Lyric Dance Company annuncia la messa in scena del nuovo spettacolo “Danze contro la violenza”. Lo spettacolo si ispira alla manipolazione psicologica ed agli effetti devastanti del narcisismo e le false illusioni che creano.Amori fugaci, profondi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Al Teatro di Fiesole lo spettacolo "Danze contro la violenza"

Scopri altri approfondimenti

"O último azul" ("Il sentiero azzurro") di Gabriel Mascaro sarà proiettato al Teatro di Fiesole con spettacoli: martedì 25 novembre alle 20:30 mercoledì 26 novembre alle 19:00 in versione originale (portoghese) sottotitolata in italiano 🇧🇷 #versioneoriginale #ling - facebook.com Vai su Facebook

#dalterritorio #teatro Comune di #Fiesole Si chiude Giovedì 20 novembre con lo spettacolo cult "La Lettera" di Paolo Nani e Nullo Facchini l’Autunno Fiesolano 2025 in programma al Teatro di Fiesole. INFO: tinyurl.com/ykdzeazh Vai su X

Da Ruggeri alla Kitchen Company al teatro di Fiesole - Sarà Enrico Ruggeri con 'Musica e Parole' uno dei grandi protagonisti dell'autunno e primavera fiesolana che andrà in scena il 15 novembre 2025 al Teatro di Fiesole (Firenze). Segnala ansa.it

Da Enrico Ruggeri a Gaia Nanni: presentata la nuova stagione del Teatro di Fiesole - Grandi ospiti come Fabio Genovesi, Paolo Nori, Alessandro Riccio, Paolo Nani, The Kitchen Company, Cassi e Brizzi, Pupi di Stac, Scuola di Musica di Fiesole e tanti altri Fiesole (Firenze), 14 luglio ... Da lanazione.it

Este. In programma teatro d’autore, danza e circo - Sta per alzarsi il sipario sulla nuova stagione del teatro Farinelli di Este, organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune e dal Circuito multidisciplinare regionale Arteven. Da difesapopolo.it