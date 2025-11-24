Al Teatro di Fiesole lo spettacolo Danze contro la violenza

24 nov 2025

Fiesole, Teatro Comunale 29 e 30 novembre 2025 – Lyric Dance Company annuncia la messa in scena del nuovo spettacolo "Danze contro la violenza". Lo spettacolo si ispira alla manipolazione psicologica ed agli effetti devastanti del narcisismo e le false illusioni che creano. Amori fugaci, profondi.

al teatro di fiesole lo spettacolo danze contro la violenza

© Firenzetoday.it - Al Teatro di Fiesole lo spettacolo "Danze contro la violenza"

