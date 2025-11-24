Al PalaTerni due tappe dei campionati nazionali di ginnastica artistica e ritmica

Ternitoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovi importanti appuntamenti sportivi in programma al PalaTerni. Infatti, la Federazione Ginnastica d'Italia ha ufficializzato le sedi e le date dei campionati nazionali 2026. La città di Terni sarà coinvolta in due occasioni. Nei giorni del 17 e 18 aprile si terrà la 3° prova dei Campionati. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

