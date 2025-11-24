Al Gran Premio di Las Vegas Briatore fa coppia con Naomi
L’effetto sorpresa è servito: al Las Vegas Grand Prix di Formula 1, uno degli eventi più spettacolari dell’anno, Naomi e Flavio Briatore riappaiono fianco a fianco. L’imprenditore ovviamente è di casa nei paddock, ma a catturare l’attenzione è soprattutto la presenza della supermodel a suo fianco, icona assoluta di eleganza. Un legame che torna a far parlare. Naomi Campbell e Flavio Briatore nel 1999 La storia tra Naomi Campbell e Flavio Briatore, nata alla fine degli anni ’90, fece parlare a lungo per la forte differenza di età, il mix esplosivo di moda e Formula 1 e il loro stile di vita da jet set. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it
News recenti che potrebbero piacerti
Archiviato il Gran Premio di Las Vegas, è già tempo di volare verso Doha per i team di F1. I team italiani sono a bordo di questo Airbus A350 di Ita Airways, per un volo di circa 15 ore. In volo anche due Airbus A350 di British Airways, con i team inglesi. #F1 #d - facebook.com Vai su Facebook
Classifica finale del Gran Premio di Las Vegas dopo la squalifica di entrambe le McLaren. Terzo podio stagionale per Kimi Antonelli che unitamente alla piazza d’onore di George Russell blinda il secondo posto nei costruttori per la stella a tre punte. Ferrari im Vai su X
F1, promossi e bocciati GP Las Vegas 2025. Un plauso allo sceneggiatore del Mondiale! - Chi sono i promossi e i bocciati del Gran Premio di Las Vegas di Formula 1, risoltosi con il successo di Max Verstappen davanti alle due Mercedes, seppur ... Da oasport.it
F1, GP Las Vegas: gli highlights della gara - Secondo il leader del Mondiale Lando Norris su McLaren davanti alla Mercedes di George Russell. Riporta sport.sky.it
Beyoncé, Ben Affleck e Naomi: la Formula 1 a Las Vegas si trasforma in una sfilata a cielo aperto - Volti noti ma anche personaggi altrettanto famosi (come Mickey Mouse e Hello Kitty). Come scrive msn.com