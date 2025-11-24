Al Gran Premio di Las Vegas Briatore fa coppia con Naomi

L’effetto sorpresa è servito: al Las Vegas Grand Prix di Formula 1, uno degli eventi più spettacolari dell’anno, Naomi e Flavio Briatore riappaiono fianco a fianco. L’imprenditore ovviamente è di casa nei paddock, ma a catturare l’attenzione è soprattutto la presenza della supermodel a suo fianco, icona assoluta di eleganza. Un legame che torna a far parlare. Naomi Campbell e Flavio Briatore nel 1999 La storia tra Naomi Campbell e Flavio Briatore, nata alla fine degli anni ’90, fece parlare a lungo per la forte differenza di età, il mix esplosivo di moda e Formula 1 e il loro stile di vita da jet set. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

