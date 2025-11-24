Agresti non ha dubbi | La sfida in porta ha deciso il derby Per Chivu c’è un problema…
Stefano Agresti ha analizzato su La Gazzetta dello Sport quanto successo nel derby. COSA HA DECISO IL DERBY – Un po' per merito e un po' – diciamolo – anche per fortuna, il Milan vince un altro derby: negli ultimi sei non ha mai perso e se ne è aggiudicati quattro, sono cambiati gli allenatori ma non il risultato. Allegri ha vinto il derby giocandolo nell'unico modo in cui poteva: resistenza, resilienza, pazienza. E contropiede (che non è una brutta parola, anzi).
