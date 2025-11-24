Inter News 24 Le parole di Stefano Agresti, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Stefano Agresti ha analizzato su La Gazzetta dello Sport quanto successo nel derby. COSA HA DECISO IL DERBY – Un po’ per merito e un po’ – diciamolo – anche per fortuna, il Milan vince un altro derby: negli ultimi sei non ha mai perso e se ne è aggiudicati quattro, sono cambiati gli allenatori ma non il risultato. Allegri ha vinto il derby giocandolo nell’unico modo in cui poteva: resistenza, resilienza, pazienza. E contropiede (che non è una brutta parola, anzi). 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Agresti non ha dubbi: «La sfida in porta ha deciso il derby. Per Chivu c’è un problema…»