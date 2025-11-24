aggressione ai soccorritori della pubblica assistenza episodi inaccettabili

Vezzano (La Spezia), 24 novembre 2025 – “Basta aggression i ai soccorritori ”. Il grido d’allarme proviene dai volontari della Pubblica assistenza di Vezzano, dopo un episodio increscioso avvenuto durante il loro onorevole impegno di soccorso. “Un nostro equipaggio di emergenza è rimasto vittima di una violenta aggressione la sera di qualche giorno fa – racconta il portavoce Federico Guidi – nella periferia est della città”. L’aggressione e i danni all’ambulanza. Un’aggressione per mano di un paziente che si é scagliato violentemente contro i volontari e poi contro una delle ambulanze che è rimasta visibilmente danneggiata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

