Affluenza intorno al 31% Calo in tutte le Regioni al voto | Tutti i dati
Circa 11 milioni e mezzo di elettori chiamati al voto fino a lunedì per scegliere i governatori in Veneto, Campania e Puglia e i rispettivi Consigli regionali. Con un dato parziale che registra nella serata di domenica un calo significativo dell'affluenza in tutte le Regioni. Le cifre fornite dal Viminale alle 23 indicano per il Veneto una affluenza del 33,69%, in Puglia del 29,40§% e in Campania del 31,87%. Comunque dati non confortanti in assoluto, anche dopo gli appelli dei leader al voto. Con queste tre Regioni si chiude un lungo turno elettorale che si è protratto per mesi e ha visto chiamati ai seggi anche i cittadini di Marche e Val d'Aosta (il 28 settembre), della Calabria (5 ottobre) e della Toscana (12 ottobre). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
