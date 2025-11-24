Affluenza in calo alle regionali in Campania boom alle comunali di Monteforte Irpino

L’affluenza alle urne per le elezioni regionali in Campania, al termine della prima giornata di votazioni, si attesta al 31,85%, segnando un netto calo rispetto alle regionali precedenti, quando alla stessa ora il dato era pari al 38,50%.I seggi sono stati aperti alle 7:00 di questa mattina e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

