Nella puntata di Affari Tuoi del 24 novembre, trasmessa su Rai 1 e condotta da Stefano De Martino, la protagonista è stata Giulia, rappresentante della Liguria. La partita si è rivelata un vero rollercoaster di emozioni, con momenti di grande suspense e scelte audaci che hanno tenuto incollati gli spettatori allo schermo. Accanto a Giulia ha debuttato Luisa, nuova concorrente della Campania, originaria di Napoli e impiegata in un negozio di gioielli, che ha aggiunto freschezza al gioco.Giulia ha iniziato con grande determinazione, arrivando a tre pacchi dalla fine con un tris invidiabile: 200 euro, 100mila euro e 300mila euro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, Giulia sconcertante: "Una scelta arrogante", finisce male