adriano franchi il dirigente della camera di commercio di roma muore in incidente sulla salaria

Una tragedia immane: l’auto che sbanda e lo schianto contro il guardrail che sancisce l’ennesima vittima della strada. A perdere tragicamente la vita è Adriano Franchi, schiantatosi domenica pomeriggio sulla via Salaria, all’altezza di Cittareale, nella provincia di Rieti. Il 56enni era un dirigente della Camera di Commercio di Roma, dove ha ricoperto incarichi di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

