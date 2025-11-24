Addio Zirkzee Amorim lo mette alla porta | Lo United viene prima di tutto

Testa della Roma già alla sfida di giovedì contro il Midtjylland, fondamentale per il percorso verso il passaggio della fase a campionato dell’ Europa League, ma è giusto anche godersi una settimana nella quale i giallorossi possono guardare tutti dall’alto verso il basso in Serie A. Una classifica del genere mette gola, nonostante i piedi debbano rimanere ben saldi a terra, e il mercato invernale risulterà chiave per gli obiettivi stagionali: per la difesa spunta Ayhan, ma il focus resta sempre su un attacco che ha in Joshua Zirkzee l’obiettivo da non fallire. Contatti col Manchester United ci sono già stati, e c’è tutta l’intenzione da parte di Roma e giocatore di finalizzare tale affare, anche perché il tecnico Amorim sembra ormai averlo messo alla porta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

