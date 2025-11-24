Addio campione Sport sotto choc l’olimpionico morto a 39 anni
Un’intera comunità sportiva si è svegliata con una notizia che nessuno avrebbe voluto leggere, una di quelle che interrompono di colpo il ritmo ordinario delle cose e costringono a guardare oltre il ring, là dove lo sport non basta più a proteggere. A soli 39 anni si è spento un pugile che per anni aveva rappresentato un esempio di determinazione, resistenza e disciplina, combattendo prima tra le corde e poi contro una malattia che non concede tregua. La sua scomparsa arriva dopo due anni di lotta contro un cancro aggressivo che lo aveva segnato profondamente ma non aveva mai scalfito la sua dignità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
